17.12.2020 19:23

Угрожая ножом кассиру, убежал с товаром: ночному разбойнику сообщили о подозрении

Следователи Харькова сообщили о подозрении рецидивисту, напавшему на кассира торгового заведения



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, информация о происшествии в магазине по улице Валентиновской поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 16 декабря 2020 года около 02:30.

Менее чем за час сотрудники районной полиции по предоставленным приметам установили местонахождение правонарушителя. Им оказался 36-летний харьковчанин, ранее судимый за имущественные преступления.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Полиция устанавливает причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Харькова.