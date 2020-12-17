ВИДЕО: Пожарная тревога и эвакуация в супермаркете - Обновлено

О ЧП сообщают очевидцы.
Как проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС, сообщений о пожаре не поступало
Как информирует Телеграмм-канал Труха, в супермаркете Караван прозвучала пожарная тревога.
Идет эвакуация людей на улицу.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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