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17.12.2020  16:49   

ВИДЕО: Пожарная тревога и эвакуация в супермаркете - Обновлено

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

 Как проинформировали в пресс-службе ГУ ГСЧС,  сообщений о пожаре не поступало 

Как информирует Телеграмм-канал Труха, в супермаркете Караван прозвучала пожарная тревога.

Идет эвакуация людей на улицу.

 

Тэги:  пожар, эвакуация, харьков
 
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