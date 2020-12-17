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17.12.2020  15:31   

ФОТО. ДТП: шоссе не поделили легковушки - Telegram

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Мерефянском шоссе - ДТП.

На выезде на трассу столкнулись две легковушки.

Подронотей об аварии и потрадвших пока нет. 

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
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