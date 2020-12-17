ФОТО. ДТП: шоссе не поделили легковушки - Telegram

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал Автомобильный Харьков, на Мерефянском шоссе - ДТП.
На выезде на трассу столкнулись две легковушки.
Подронотей об аварии и потрадвших пока нет.
День идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!
Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
17 декабря в Украине отмечают День работника государственной исполнительной службы.
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