17.12.2020 08:52

На ХТЗ торговали рыбой неизвестного происхождения – Рыбнадзор

Государственные инспекторы Харьковского рыбоохранного патруля зафиксированы нарушения Порядка приобретения и сбыта объектов животного мира на одном из харьковских рынков.



//khr.darg.gov.ua

Нарушения зафиксированы 15 декабря во время проведения рыбоохранного рейда на рынке «Ярмарка» возле станции метро «Индустриальная».

Сначала патруль выявил реализатора, которая торговала свежей рыбой (карась серебристый, сом, окунь, щука, судак, линь, лещ) общим весом 20 кг. При проверке гражданка не смогла предоставить документы, подтверждающие законность происхождения водных биоресурсов.



Вскоре обнаружили еще одного продавца свежей рыбы (карась серебристый, сом, щука, лещ) общим весом 40,7 кг. У нее тоже не оказалось документов, подтверждающих законность происхождения водных биоресурсов.

На нарушителей составлены админпротоколы по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Товар оставлен на хранение до соответствующего решения суда.