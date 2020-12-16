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16.12.2020  18:19   

Рецидивистка пыталась стащить косметику: воровка задержана - ГУНП

В Харькове полицейские задержали женщину, которая в магазине пыталась завладеть косметическими средствами на сумму более чем 2500 гривен


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 декабря 2020 года около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине промышленных товаров на улице 23 Августа женщина пыталась завладеть имуществом.
 
Ее остановила 19-летняя сотрудница магазина.
 
Работницы заведения злоумышленница нанесла телесные повреждения.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.
 
Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Полицейские установили личность злоумышленницы.
 
Ею оказалась безработная ранее судимая 33-летняя харьковчанка.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.
 
Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, кража косметики, харьков
 
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