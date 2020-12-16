16.12.2020 18:19

Рецидивистка пыталась стащить косметику: воровка задержана - ГУНП

В Харькове полицейские задержали женщину, которая в магазине пыталась завладеть косметическими средствами на сумму более чем 2500 гривен



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 15 декабря 2020 года около 17:00 в полицию поступило сообщение о том, что в магазине промышленных товаров на улице 23 Августа женщина пыталась завладеть имуществом.

Ее остановила 19-летняя сотрудница магазина.

Работницы заведения злоумышленница нанесла телесные повреждения.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции.

Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и изъяли вещественные доказательства. Полицейские установили личность злоумышленницы.

Ею оказалась безработная ранее судимая 33-летняя харьковчанка.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15, ч. 2 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщении женщине о подозрении в совершении преступления.