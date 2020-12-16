16.12.2020 16:18

Полтора миллиона компенсации: ушлые дельцы незаконно использовали подземные воды - Прокуратура

Прокуратура в апелляционной инстанции добилась удовлетворения иска о взыскании средств.



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В ходе проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией, установлено, что молочное предприятие, расположенное в Купянском районе Харьковской области, в период с 2017 по 2018 гг. осуществляло забор с трех скважин, не имея при этом специального разрешения на пользование недрами, то есть подземными водами.

Указанными действиями предприятие нарушило требования ст. ст. 16, 19, 21 Кодекса Украины о недрах и ст. 11 Закона Украины «Об охране окружающей природной среды».

Изюмская местная прокуратура направила в суд исковое заявление в интересах государства в лице Госэкоинспекции в Харьковской области к указанному предприятию о взыскании 1,5 млн грн ущерба, причиненного самовольным недропользованием.

Хозяйственным судом Харьковской области в удовлетворении иска отказано, после чего областной прокуратурой направлено апелляционную жалобу на указанное решение. Постановлением Восточного апелляционного хозяйственного суда апелляционная жалоба удовлетворена, решение суда первой инстанции отменено и принято новое решение, которым удовлетворен иск прокуратуры.

Сейчас принимаются меры по реальному исполнению судебного решения.