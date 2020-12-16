Внимание, разыскивается пропавший без вести Александр Купин – ГУНП

Сотрудники Чугуевского отдела полиции устанавливают местонахождение 68-летнего Александра Купина, жителя поселка Новопокровка.
Мужчина 14 декабря ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 68 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые. Мужчина носит усы и небольшую бородку. На правой руке отсутствуют 3 пальца - средний, безымянный и указательный.
Был одет в коричневую куртку, черные спортивные штаны, шапку с двумя цветными полосами, ботинки темно-серого цвета.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить по спецлинии «102» или по телефону 0501350068 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
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