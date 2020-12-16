16.12.2020 13:03

На Павловом поле задержали мужчину, который "обчистил" авто харьковчанина - ГУНП

Злоумышленником оказался 39-летний ранее судимый житель Харьковской области.



Фото из открытых источников

Во вторник 15 декабря в 14:05 в полицию поступило сообщение от 37-летнего мужчины о том, что в его автомобиле, который был припаркован по переулку Отакара Яроша, неизвестные разбили стекло и похитили кожаную сумку с карточками и деньгами.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

В ходе отработки территории Шевченковского района оперативники обнаружили мужчину, причастного к совершению преступления и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По адресу его проживания в Харькове полицейские провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Следственным Шевченковского отдела полиции по данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время решается вопрос о сообщение мужчине о подозрении в совершении преступления.