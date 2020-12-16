Главная Новости Криминал и происшествия Елка без документов: под Харьковом задержали автомобиль со срубленными деревьями – ГУНП
16.12.2020  11:26   

Елка без документов: под Харьковом задержали автомобиль со срубленными деревьями – ГУНП

Правонарушителя разоблачили во время патрулирования инспекторы группы реагирования патрульной полиции Змиевского отдела полиции.


// hk.npu.gov.ua

Патрульные остановили автомобиль с елками на одной из улиц села Лиман.

Выяснилось, что 32-летний водитель перевозил в автомобиле «Renault» 5 елок без необходимых документов. Транспортное средство задержано. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на автомобиль.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Полицейские напоминают гражданам, что во время транспортировки новогодних елок необходимо иметь при себе документы, подтверждающие законность их приобретения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  елка, полиция, харьков
 
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