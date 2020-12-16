Елка без документов: под Харьковом задержали автомобиль со срубленными деревьями – ГУНП

Правонарушителя разоблачили во время патрулирования инспекторы группы реагирования патрульной полиции Змиевского отдела полиции.
Патрульные остановили автомобиль с елками на одной из улиц села Лиман.
Выяснилось, что 32-летний водитель перевозил в автомобиле «Renault» 5 елок без необходимых документов. Транспортное средство задержано. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на автомобиль.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Полицейские напоминают гражданам, что во время транспортировки новогодних елок необходимо иметь при себе документы, подтверждающие законность их приобретения.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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