ВИДЕО: Маршрутный автобус из Пятихаток протаранил Ниву – Telеgram

Авария произошла около 8 часов утра 16 декабря на Белгородском шоссе.
Видео момента аварии с регистратора одного из очевидцев аварии выложили в Сеть.
На кадрах видно, как легковушка пытается заехать на заправку через трехрядную полосу встречного движения, и на крайней полосе происходит столкновение с маршрутным автобусом.
Сведений о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
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С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
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