Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Маршрутный автобус из Пятихаток протаранил Ниву – Telеgram
16.12.2020  10:41   

ВИДЕО: Маршрутный автобус из Пятихаток протаранил Ниву – Telеgram

Авария произошла около 8 часов утра 16 декабря на Белгородском шоссе.


// Telegram

Видео момента аварии с регистратора одного из очевидцев аварии выложили в Сеть.

На кадрах видно, как легковушка пытается заехать на заправку через трехрядную полосу встречного движения, и на крайней полосе происходит столкновение с маршрутным автобусом.

Сведений о пострадавших нет.

Официальная информация уточняется.

 

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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