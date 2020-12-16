16.12.2020 10:33

Пожар в тихом центре: жильцов выводили из дыма – ГСЧС

Во время пожара в 17-этажке пожарные эвакуировали 20 человек.



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15 декабря в 19:22 спасателям сообщили о пожаре в 17-этажном жилом доме по ул. Короленко, 23.



К месту пожара немедленно были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных выяснилось, что на лестничной клетке горит электропроводка в электрощитовой на площади 2 кв.м.

Из-за сильного задымления с верхних этажей спасателям пришлось выводить на свежий воздух 20 человек.



В 19:27 пожар был локализован и в 19:32 окончательно ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.