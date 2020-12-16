Мужчина, «минировавший» ТРЦ «Украина», может сесть на 6 лет – ГУНП

Следователи Харькова объявили подозрение мужчине за ложное сообщение о минировании торгового центра.
Как сообщалось ранее, 29 июля неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре в Московском районе по проспекту Тракторостроителей. Работа учреждения была приостановлена, посетители и персонал - эвакуированы.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый безработный 52-летний местный житель. Мужчина отказался объяснять свой поступок.
14 декабря следователем Московского отдела полиции правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
За совершенное преступление 52-летнему харьковчанину грозит до 6 лет лишения свободы.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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