16.12.2020 09:50

Мужчина, «минировавший» ТРЦ «Украина», может сесть на 6 лет – ГУНП

Следователи Харькова объявили подозрение мужчине за ложное сообщение о минировании торгового центра.



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Как сообщалось ранее, 29 июля неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре в Московском районе по проспекту Тракторостроителей. Работа учреждения была приостановлена, посетители и персонал - эвакуированы.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый безработный 52-летний местный житель. Мужчина отказался объяснять свой поступок.



14 декабря следователем Московского отдела полиции правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление 52-летнему харьковчанину грозит до 6 лет лишения свободы.



