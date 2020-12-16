Главная Новости Криминал и происшествия Мужчина, «минировавший» ТРЦ «Украина», может сесть на 6 лет – ГУНП
16.12.2020  09:50   

Мужчина, «минировавший» ТРЦ «Украина», может сесть на 6 лет – ГУНП

Следователи Харькова объявили подозрение мужчине за ложное сообщение о минировании торгового центра.


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Как сообщалось ранее, 29 июля неизвестный позвонил на линию «102» и сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре в Московском районе по проспекту Тракторостроителей. Работа учреждения была приостановлена, посетители и персонал - эвакуированы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался ранее не судимый безработный 52-летний местный житель. Мужчина отказался объяснять свой поступок.

14 декабря следователем Московского отдела полиции правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное преступление 52-летнему харьковчанину грозит до 6 лет лишения свободы.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  подозрение, минирование, харьков, полиция
 
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