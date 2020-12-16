16.12.2020 09:21

ВИДЕО: Женщина хотела выпрыгнуть из окна из-за анонимных оскорблений на мобильный – Патрульная полиция

Патрульные спасли женщину, которая хотела прыгнуть из окна.



//Facebook

Утром 15 декабря полицейским сообщили, что на подоконнике дома по улице Тринклера сидит женщина и намерена прыгнуть.



Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Там их встретила дочь женщины. Она рассказала, что ее матери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон.



Одному из патрульных удалось найти удачные слова и отвлечь взволнованную женщину. Между тем его напарница схватила женщину за руку и перетянула ее в безопасное место.



В дальнейшем несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой мeдпомощи.