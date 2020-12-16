ВИДЕО: Женщина хотела выпрыгнуть из окна из-за анонимных оскорблений на мобильный – Патрульная полиция

Патрульные спасли женщину, которая хотела прыгнуть из окна.
Утром 15 декабря полицейским сообщили, что на подоконнике дома по улице Тринклера сидит женщина и намерена прыгнуть.
Патрульные оперативно прибыли по указанному адресу. Там их встретила дочь женщины. Она рассказала, что ее матери кто-то угрожал и писал оскорбительные сообщения на мобильный телефон.
Одному из патрульных удалось найти удачные слова и отвлечь взволнованную женщину. Между тем его напарница схватила женщину за руку и перетянула ее в безопасное место.
В дальнейшем несостоявшуюся самоубийцу пeрeдали сотрудникам скорой мeдпомощи.
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