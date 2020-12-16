ВИДЕО: На Новоселовке горели гаражи – Telegram

Видео пожара очевидцы разместили в соцсетях.
Пожар произошел вечером 15 декабря на улице Баварской.
Горели старые гаражи и сараи.
«Пожарные приехали оперативно, возгорание потушили», – сообщил телеграм-канал ХС.
.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
влажность:
давление:
ветер: