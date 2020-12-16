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16.12.2020  09:04   

ВИДЕО: На Новоселовке горели гаражи – Telegram

Видео пожара очевидцы разместили в соцсетях.


//Facebook

Пожар произошел вечером 15 декабря на улице Баварской.

Горели старые гаражи и сараи.

«Пожарные приехали оперативно, возгорание потушили», – сообщил телеграм-канал ХС.

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Тэги:  пожар, харьков
 
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