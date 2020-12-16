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16.12.2020  08:52   

ФОТО: Столкновение на Клочковской: столб перебегал дорогу в неположенном месте – Соцсети

Водителя госпитализировали в больницу.


// Telegram

Авария произошла вечером 15 декабря на перекрестке улицы Клочковской и проспекта Победы.

О происшествии сообщили очевидцы.

«На перекрестке Клочковская/Победы столб перебегал в неположенном месте. В итоге водитель уехал в больничку, на месте ДТП оформил СОГ...», – прокомментировал фото телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Тэги:  дтп, харьков
 
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