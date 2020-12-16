ФОТО: Столкновение на Клочковской: столб перебегал дорогу в неположенном месте – Соцсети

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 16 декабря Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 16 декабря – РЕДПОСТ С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.