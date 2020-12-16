ФОТО: Столкновение на Клочковской: столб перебегал дорогу в неположенном месте – Соцсети

Водителя госпитализировали в больницу.
Авария произошла вечером 15 декабря на перекрестке улицы Клочковской и проспекта Победы.
О происшествии сообщили очевидцы.
«На перекрестке Клочковская/Победы столб перебегал в неположенном месте. В итоге водитель уехал в больничку, на месте ДТП оформил СОГ...», – прокомментировал фото телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. Гололед, слабый туман. На дорогах гололедица.
Считалось, что тот, кто на Ивана весь день промолчит, тот весь год красноречив будет.
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