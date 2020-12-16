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16.12.2020  08:05   

ФОТО: В Харькове на переходе сбили пешехода – ГУНП

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшим


// hk.npu.gov.ua

Сообщение о автопроисшествии на улице Клочковской поступило в Шевченковский отдел полиции 15 декабря.

По предварительным данным, 54-летний водитель автомобиля «Fiat Doblo» на пешеходном переходе совершил наезд на пешехода.

Пострадавшего в результате ДТП доставили в больницу.

Информация внесена в Единый учет Шевченковского отдела полиции.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги:  дтп, харьков
 
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