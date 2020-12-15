15.12.2020 18:59

Люди в масках ворвались в дом, отобрав 30 тысяч: разбойники задержаны - Обновлено

Копы сообщили о подозрении двум мужчинам.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка задержали участников разбойного нападения на жителя Дергачевского района Харьковщины.

12 декабря 2020 года 39 и 49-летние злоумышленники проникли в дом жителя пгт Солоницевка и отобрали у него 30 тысяч гривен и документы на автомобиль.

Как уточнил и. о. руководителя местной прокуратуры Спартак Борисенко, досудебным расследованием установлено, что ночью 11 декабря 2020 года двое мужчин ворвались в масках в квартиру жителя Дергачевского района Харьковской области и напали на владельца квартиры. Избив мужчину, преступники начали угрожать потерпевшему ножом, обыскали всю квартиру и завладели 30 тыс. грн. В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших.

Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Также через некоторое время полицейские задержали соучастника разбоя.

Им оказался 39-летний, ранее не судимый, житель пгт. Солоницевка.

Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.

Мужчинам сообщили о подозрении.

Грабителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование осуществляют следователи Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.