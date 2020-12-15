15.12.2020 18:59
Люди в масках ворвались в дом, отобрав 30 тысяч: разбойники задержаны - Обновлено
Копы сообщили о подозрении двум мужчинам.
//hk.npu.gov.ua
Как сообщает
ГУ Нацполиции, стражи порядка задержали участников разбойного нападения на жителя Дергачевского района Харьковщины.
12 декабря 2020 года 39 и 49-летние злоумышленники проникли в дом жителя пгт Солоницевка и отобрали у него 30 тысяч гривен и документы на автомобиль.
Как уточнил
и. о. руководителя местной прокуратуры Спартак Борисенко, досудебным расследованием установлено, что ночью 11 декабря 2020 года двое мужчин ворвались в масках в квартиру жителя Дергачевского района Харьковской области и напали на владельца квартиры.
Избив мужчину, преступники начали угрожать потерпевшему ножом, обыскали всю квартиру и завладели 30 тыс. грн.
В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших.
Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Также через некоторое время полицейские задержали соучастника разбоя.
Им оказался 39-летний, ранее не судимый, житель пгт. Солоницевка.
Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.
Мужчинам сообщили о подозрении.
Грабителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование осуществляют следователи Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.