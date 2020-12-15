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15.12.2020  18:59   

Люди в масках ворвались в дом, отобрав 30 тысяч: разбойники задержаны - Обновлено

Копы сообщили о подозрении двум мужчинам.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, стражи порядка задержали участников разбойного нападения на жителя Дергачевского района Харьковщины.
 
12 декабря 2020 года 39 и 49-летние злоумышленники проникли в дом жителя пгт Солоницевка и отобрали у него 30 тысяч гривен и документы на автомобиль.
 
Как уточнил и. о. руководителя местной прокуратуры Спартак Борисенко, досудебным расследованием установлено, что ночью 11 декабря 2020 года двое мужчин ворвались в масках в квартиру жителя Дергачевского района Харьковской области и напали на владельца квартиры.
 
Избив мужчину, преступники начали угрожать потерпевшему ножом, обыскали всю квартиру и завладели 30 тыс. грн.
 
В тот же день в результате проведения розыскных мероприятий полиция задержала одного из нападавших.
 
Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
 
Также через некоторое время полицейские задержали соучастника разбоя.
 
Им оказался 39-летний, ранее не судимый, житель пгт. Солоницевка.
 
Полицейские изъяли вещественные доказательства и вернули владельцу.
 
Мужчинам сообщили о подозрении.
 
Грабителям избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Дергачевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
 
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции, Прокуратура
 Тэги:  ограбление, налет, харьков, солоницевка, гангстерское нападение
 
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