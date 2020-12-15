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15.12.2020  16:05   

В харьковском котловане нашли минометную мину - ГСЧС

15 декабря пиротехники ГУ ГСЧС провели разминировальные работы в Немышлянском районе Харькова


ГСЧС

Как стало известно в ГСЧС, во время проведения земляных работа на проспекте Петра Григоренко рабочие наткнулись на подозрительный металлический предмет.

Прибывшие на место специалисты ГСЧС установили, что в котловане находится минометная мина калибром 51 мм времен Второй мировой войны. 

На место происшествия прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательной части спецназначения Харьковского гарнизона ГСЧС. Специалисты  обследовали котлован на выявление других взрывоопасных предметов.

Минометную мину вывезли на спецплощадку и обезвредили.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  мина, котлован, петра григоренко
 
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