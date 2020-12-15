15.12.2020 16:05

В харьковском котловане нашли минометную мину - ГСЧС

15 декабря пиротехники ГУ ГСЧС провели разминировальные работы в Немышлянском районе Харькова



ГСЧС

Как стало известно в ГСЧС, во время проведения земляных работа на проспекте Петра Григоренко рабочие наткнулись на подозрительный металлический предмет.

Прибывшие на место специалисты ГСЧС установили, что в котловане находится минометная мина калибром 51 мм времен Второй мировой войны.

На место происшествия прибыла пиротехническая группа аварийно-спасательной части спецназначения Харьковского гарнизона ГСЧС. Специалисты обследовали котлован на выявление других взрывоопасных предметов.

Минометную мину вывезли на спецплощадку и обезвредили.