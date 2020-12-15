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15.12.2020  13:10   

В Харькове накрыли колл-центр, который выманивал карточные данные граждан - ГУНП

Всего в преступной группировке было задействовано более 100 человек. Доход за месяц от их мошеннической деятельности составлял более 7 млн гривен.


ГУНП

Как сообщают в областном "главке", оперативники следственного управление ГУНП в Харьковской области совместно с оперативниками Харьковского управления ДВБ Нацполиции накрыли т.н колл-центр, который мошенническим путем выманивал данные карточных счетов граждан.

Как сообщают правоохранители, работа "колл-центров" в Харькове была организована с июня по декабрь 2020 года. Работники данной организации используя клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанного в РФ, обзванивали клиентов банков.

Выдавая себя за менеджеров банковских организаций они обманным путем завладевали персональными данными граждан, необходимыми для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники получали доступ к денежным средствам на картах, которые они переводили на личные счета членов преступной группы. Далее эти средства переводились на территорию Российской федерации, откуда уже в криптовалюте возвращались в Украину.

Преступная деятельной группы была организована на высшем уровне. Было найдено соответствующее помещение, закуплена компьютерная техника и средства связи, тщательно подбирался подбор персонала, технических работников и программистов. Их работу тщательно контролировали.

14 декабря 2020 года оперативниками ДВБ, при поддержке спецназа "КОРД" и сотрудников полиции особого назначения ГУНП одновременно провели 14 обысков к колл-центрах, квартирах организаторов и активных участников группировки. В результате обысков изъята компьютерная техника документы, средства связи, банковские карты и 140 тыс гривен наличными.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  мошенники, колл-центр, дбр, полиция, корд, харьков, банковские карты
 
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