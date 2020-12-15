Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Граната с бантиком обнаружена у жилого дома на Леся Сердюка - Соцсети
15.12.2020  12:16   

ФОТО: Граната с бантиком обнаружена у жилого дома на Леся Сердюка - Соцсети

На Леся Сердюка, 50 на улице обнаружили предмет, похожий на гранату.


Соксети

Об этом сообщается в телеграм-канале ХС | Харьков. Автор публикации шутит: "Видимо кому-то подарок не зашёл, вот его в окно и выбросили"

Очевидцы утверждают, что в доме живут бывшие военные.

На месте работают сотрудники полиции и взрывотехники.

Подробности выясняются.

Тэги:  граната, харьков, леся сердюка, взрывотехники
 
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