ФОТО: Граната с бантиком обнаружена у жилого дома на Леся Сердюка - Соцсети

На Леся Сердюка, 50 на улице обнаружили предмет, похожий на гранату.
Об этом сообщается в телеграм-канале ХС | Харьков. Автор публикации шутит: "Видимо кому-то подарок не зашёл, вот его в окно и выбросили"
Очевидцы утверждают, что в доме живут бывшие военные.
На месте работают сотрудники полиции и взрывотехники.
Подробности выясняются.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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