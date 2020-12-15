Главная Новости Криминал и происшествия Избил собутыльницу и забрал музыкальную колонку. Молодой рецидивист может отправится за решетку на 6 лет - ГУНП
15.12.2020  12:42   

Избил собутыльницу и забрал музыкальную колонку. Молодой рецидивист может отправится за решетку на 6 лет - ГУНП

Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора.


ГУНП

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области, в Богодуховский райотдел полиции обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что накануне она со знакомым распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними внезапно произошла ссора, в ходе которой 19-летний собутыльник избил свою знакомую и забрал ее беспроводную музыкальную колонку. После всего этого сбежал в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями было установлено местонахождение разыскиваемого. Задержанным оказался житель города Богодухов. Ранее он был судим за кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж). Молодому человеку светит срок от 4 до 6 лет лишения свободы.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  рецидивист, избил собутыльницу, богодухов, полиция, задержание
 
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