15.12.2020 12:42

Избил собутыльницу и забрал музыкальную колонку. Молодой рецидивист может отправится за решетку на 6 лет - ГУНП

Во время совместного распития спиртных напитков между ними произошла ссора.



ГУНП

Как сообщают в отделе коммуникаций полиции в Харьковской области, в Богодуховский райотдел полиции обратилась местная жительница. Потерпевшая рассказала, что накануне она со знакомым распивала спиртные напитки. Во время застолья между ними внезапно произошла ссора, в ходе которой 19-летний собутыльник избил свою знакомую и забрал ее беспроводную музыкальную колонку. После всего этого сбежал в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями было установлено местонахождение разыскиваемого. Задержанным оказался житель города Богодухов. Ранее он был судим за кражу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж). Молодому человеку светит срок от 4 до 6 лет лишения свободы.