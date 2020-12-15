Главная Новости Криминал и происшествия Три дня тусила у знакомых. На Харьковщине искали несовершеннолетнюю - ГУНП
15.12.2020  12:10   

Три дня тусила у знакомых. На Харьковщине искали несовершеннолетнюю - ГУНП

Несовершеннолетняя не выходила на связь с родными и прогуливала школу.


ГУНП

О том что несовершеннолетняя уша из дому и не вернулась сотрудники Изюмского отдела полиции узнали от родных беглянки. Сообщение от них правоохранители получили 14 декабря около 20:15. Родные сообщили что 15-летняя девушка три дня назад ушла из дома и не вернулась. На звонки не отвечала, школу не посещала.

На поиски несовершеннолетней по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции.

В течение нескольких часов девушка была найдена. Как оказалось разыскиваемая находилась у своих знакомых и особо не спешила домой. 

Правоохранители провели со школьницей и ее родителями профилактическую беседу. 

 

Источник:   ГУНП
 Тэги:  ушла из дома, полиция, харьков
 
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