Три дня тусила у знакомых. На Харьковщине искали несовершеннолетнюю - ГУНП

Несовершеннолетняя не выходила на связь с родными и прогуливала школу.
О том что несовершеннолетняя уша из дому и не вернулась сотрудники Изюмского отдела полиции узнали от родных беглянки. Сообщение от них правоохранители получили 14 декабря около 20:15. Родные сообщили что 15-летняя девушка три дня назад ушла из дома и не вернулась. На звонки не отвечала, школу не посещала.
На поиски несовершеннолетней по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции.
В течение нескольких часов девушка была найдена. Как оказалось разыскиваемая находилась у своих знакомых и особо не спешила домой.
Правоохранители провели со школьницей и ее родителями профилактическую беседу.
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