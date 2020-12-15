15.12.2020 12:10

Три дня тусила у знакомых. На Харьковщине искали несовершеннолетнюю - ГУНП

Несовершеннолетняя не выходила на связь с родными и прогуливала школу.



ГУНП

О том что несовершеннолетняя уша из дому и не вернулась сотрудники Изюмского отдела полиции узнали от родных беглянки. Сообщение от них правоохранители получили 14 декабря около 20:15. Родные сообщили что 15-летняя девушка три дня назад ушла из дома и не вернулась. На звонки не отвечала, школу не посещала.

На поиски несовершеннолетней по тревоге был поднят весь личный состав отдела полиции.

В течение нескольких часов девушка была найдена. Как оказалось разыскиваемая находилась у своих знакомых и особо не спешила домой.

Правоохранители провели со школьницей и ее родителями профилактическую беседу.