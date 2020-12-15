15.12.2020 11:35

ФОТО: Пожар в Безлюдовке тушили больше трех часов – ГСЧС

Причина возникновения пожара устанавливается.



//kh.dsns.gov.ua

15 декабря в 4:30 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме пгт. Безлюдовка, на улице Нагорной, 3.



На тушение выезжали три отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС и отделение местной пожарной команды поселка Васищево.

На момент прибытия пожарных горела крыша жилого дома на площади около 50 кв.м.



В 6:15 пожар был локализован, а в 7:53 полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.