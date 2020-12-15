Под Харьковом перевернулся микроавтобус. Погибла пассажирка – ГУНП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе Харьковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря около 8:00 на 641 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с деревней Каменка Изюмского района.
Полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Т-5» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.
В результате аварии водитель автомобиля получил телесные повреждения, 31-летняя пассажирка скончалась на месте. Больше пассажиров в микроавтобусе не было.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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