15.12.2020 11:12

Под Харьковом перевернулся микроавтобус. Погибла пассажирка – ГУНП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе Харьковской области.



// hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря около 8:00 на 641 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с деревней Каменка Изюмского района.



Полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Т-5» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель автомобиля получил телесные повреждения, 31-летняя пассажирка скончалась на месте. Больше пассажиров в микроавтобусе не было.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия.