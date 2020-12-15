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15.12.2020  11:12   

Под Харьковом перевернулся микроавтобус. Погибла пассажирка – ГУНП

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом в Изюмском районе Харьковской области.


// hk.npu.gov.ua

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 декабря около 8:00 на 641 км автодороги «Киев-Харьков-Довжанский» рядом с деревней Каменка Изюмского района.

Полицейские установили, что 32-летний водитель автомобиля «Volkswagen Т-5» не справился с управлением и совершил съезд в кювет, в результате чего произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате аварии водитель автомобиля получил телесные повреждения, 31-летняя пассажирка скончалась на месте. Больше пассажиров в микроавтобусе не было.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Изюмского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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