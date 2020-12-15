Ночью на ХТЗ сгорел автомобиль – ГСЧС

Возгорание ликвидировали спасатели.
Пожар произошел около половины шестого утра 15 декабря во дворе неподалеку жилого дома по ул. Мира, 90.
Горел припаркованный автомобиль «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска. Площадь пожара составила около 5 кв.м.
Прибывшие на вызов спасатели локализовали пожар и в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.
В результате пожара пострадавших нет.
Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.
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