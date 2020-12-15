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15.12.2020  10:37   

Ночью на ХТЗ сгорел автомобиль – ГСЧС

Возгорание ликвидировали спасатели.


//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел около половины шестого утра 15 декабря во дворе неподалеку жилого дома по ул. Мира, 90.

Горел припаркованный автомобиль «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Прибывшие на вызов спасатели локализовали пожар и в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
 
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