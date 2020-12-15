15.12.2020 10:37

Ночью на ХТЗ сгорел автомобиль – ГСЧС

Возгорание ликвидировали спасатели.



//kh.dsns.gov.ua

Пожар произошел около половины шестого утра 15 декабря во дворе неподалеку жилого дома по ул. Мира, 90.

Горел припаркованный автомобиль «Daewoo Lanos» 2003 года выпуска. Площадь пожара составила около 5 кв.м.

Прибывшие на вызов спасатели локализовали пожар и в течение получаса полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадавших нет.

Причина возникновения пожара и ущерб - устанавливаются.