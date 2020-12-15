ВИДЕО: На переходе сбиты двое пешеходов – Соцсети

Авария произошла вечером 14 декабря в районе площади Защитников Украины.
О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.
На видео две женщины переходят дорогу по "зебре", и их сбивает автомобиль.
«Возле академии Нацгвардии водитель ВАЗ сбил пешеходов», – прокомментировал видео телеграм-канал Автомобильный Харьков.
Сведений о состоянии пешеходов нет, официальная информация уточняется.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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