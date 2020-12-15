15.12.2020 09:34

ВИДЕО: На переходе сбиты двое пешеходов – Соцсети

Авария произошла вечером 14 декабря в районе площади Защитников Украины.



//Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

На видео две женщины переходят дорогу по "зебре", и их сбивает автомобиль.



«Возле академии Нацгвардии водитель ВАЗ сбил пешеходов», – прокомментировал видео телеграм-канал Автомобильный Харьков.



Сведений о состоянии пешеходов нет, официальная информация уточняется.



