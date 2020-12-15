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15.12.2020  09:34   

ВИДЕО: На переходе сбиты двое пешеходов – Соцсети

Авария произошла вечером 14 декабря в районе площади Защитников Украины.


//Facebook

О дорожно-транспортном происшествии сообщили очевидцы в соцсетях.

На видео две женщины переходят дорогу по "зебре", и их сбивает автомобиль.

«Возле академии Нацгвардии водитель ВАЗ сбил пешеходов», – прокомментировал видео телеграм-канал Автомобильный Харьков.

Сведений о состоянии пешеходов нет, официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

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