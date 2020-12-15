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15.12.2020  09:16   

Спасатели пришли на помощь скорым и коммунальщикам – ГСЧС

В течение 14 декабря подразделения ГСЧС Харьковщины 4 раза привлекались для помощи жителям и водителям, которые попали обстоятельства, связанные с неблагоприятными погодными условиями.


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Так, спасатели на автомобилях повышенной проходимости помогли преодолеть проблемные участки дорог двум автомобилям, в том числе карете скорой медицинской помощи. Также оказали помощь медицинской службе и довезли врача к месту вызова (с. Красное Харьковского района).

Один раз подразделения ГСЧС привлекались для помощи КП "Горэлектротранс" – распилить дерево, упавшее на контактную электросеть.

В ведомстве отметилим, что во всех подразделениях Харьковского гарнизона UCXC введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, непогода, харьков, гололед, упало дерево
 
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