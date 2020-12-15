Спасатели пришли на помощь скорым и коммунальщикам – ГСЧС

В течение 14 декабря подразделения ГСЧС Харьковщины 4 раза привлекались для помощи жителям и водителям, которые попали обстоятельства, связанные с неблагоприятными погодными условиями.
Так, спасатели на автомобилях повышенной проходимости помогли преодолеть проблемные участки дорог двум автомобилям, в том числе карете скорой медицинской помощи. Также оказали помощь медицинской службе и довезли врача к месту вызова (с. Красное Харьковского района).
Один раз подразделения ГСЧС привлекались для помощи КП "Горэлектротранс" – распилить дерево, упавшее на контактную электросеть.
В ведомстве отметилим, что во всех подразделениях Харьковского гарнизона UCXC введена резервная техника для обеспечения нормального и бесперебойного цикла жизнеобеспечения каждого района, а также налаживание взаимодействия со всеми аварийными и коммунальными службами.
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Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
В Украине сегодня отмечается День работников суда, а в мире – неофициально – День чая.
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