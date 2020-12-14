14.12.2020 17:00

Пенсионерка везла в Россию полкилограмма "дурмана" под шубой - Слобожанская таможня

Две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, ориентировочным весом 430 гр, обнаружили сотрудники таможенного пункта пропуска "Гоптовка" МП "Щербаковка" Слобожанской таможни Гостаможслужбы.



Слобожанская таможня

Сообщается, что женщина, 1949 года рождения, направлялась в качестве пассажирки микроавтобуса из Украины в Российскую Федерацию. Во время устного опроса никто из лиц, которые были в автомобильном транспорте не заявили о наличии предметов, которые запрещены или ограничены к перемещению через таможенную границу Украины, а также любого оружия, наркотических веществ.

Однако, служебная собака по кличке Арчи сработал на одежду гражданки Украины. Во время досмотра личных вещей и одежды фокстерьер сработал повторно.

В результате, под верхней одеждой женщины, во внутренних карманах кофты были обнаружены завернутые в коричневую полиэтиленовую ленту, две бутылки с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета ориентировочным весом 430 грамм.

Указанные действия имеют признаки нарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Вещество изъято и передано правоохранительным органам для дальнейших следственных действий.