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14.12.2020  16:40   

Угрожал ножом и требовал деньги и сигареты у бабульки. Мужчине предъявлено подозрение - ГУНП

Происшествие произошло 12 декабря в 16:00 в городе Барвенково. Об этом сообщили в пресс-службе "главка".


ГУНП
Как стало известно, злоумышленник через незапертую входную дверь проник в дом пенсионерки и, угрожая ножом, потребовал у хозяйки деньги, мобильный телефон и сигареты.
 
На крики женщины прибежали соседи. Злоумышленник быстро исчез. После нападения потерпевшая сразу обратилась с заявлением о преступлении в Барвенковский отделение полиции. Каких-либо телесных повреждений женщина не получила.
 
 
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
 
В тот же день полиция задержала злоумышленника. Им оказался 51-летний местный житель. Полицейские изъяли у него вещественные доказательства.
 
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  разбой, полиция, барвенково, угрожал ножом
 
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