14.12.2020 15:16

На 100 000 грн наркотиков хранила женщина "для собственного употребления" - ГУНП

По словам женщины, наркотические средства она хранила по месту проживания для собственного потребления.



Фото из открытых источников

Следователи Московского отдела полиции вместе с оперативниками провели санкционированный обыск в доме женщины.

Там они обнаружили фасованные пакеты с наркотическим веществом «соль» и амфетамин, общим весом около 200 граммов.

Ориентировочная стоимость изъятого по ценам «черного» рынка составляет более 100 000 гривен.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. После проведения экспертиз действиям злоумышленницы будет предоставлена ​​дополнительная правовая квалификация.