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14.12.2020  18:58   

ВИДЕО: Горит Коксохим - над предприятием - клубы дыма - Обновлено

О ЧП сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщил в пресс-секретарь ГУ ГСЧС Игорь Лупандин, пожар произошел на территории Лакокрасочного завода. 

Горело одноэтажное, практически не эксплуатирующееся здание.

Площадь здания - около 800 м кв.
 
Огонь охватил около 500 м. кв.
 
Очень старое здание, кровля покрыта большим слоем смолы.
 
Горела как смола, так и деревянные конструкции крыши.
 
В тушении пожара были задействованы 40 огнеборцев.
 
Напомним, что как ранее информировали соцсети, пожар - на Коксохиме и что что-то очень сильно горит на его территории.
Тэги:  пожар, коксохим, харьков
 
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