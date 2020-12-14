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14.12.2020  11:43   

Под Харьковом из-за котла горел подвал частного дома - ГСЧС

Днем, 13 декабря, в селе Каменная яруга произошел пожар в подвале частного дома.


ГУ ГСЧС
13 декабря в 15:01 спасатели получили сообщение о пожаре, возникшем в подвальном помещении частного дома.
 
Как сообщили в ГСЧС, в подвале дома, где установлен твердотопливный котел, рядом с ним горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 10 кв. м.
 
Огонь локализован уже в 15:38 и полностью ликвидировали в 15:50. Пострадавших нет.
 
По предварительным данным причиной возникновения данного пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации котла на твердом топливе.
 
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, котел, каменная яруга, харьков
 
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