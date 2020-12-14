14.12.2020 11:43

Под Харьковом из-за котла горел подвал частного дома - ГСЧС

Днем, 13 декабря, в селе Каменная яруга произошел пожар в подвале частного дома.



ГУ ГСЧС

13 декабря в 15:01 спасатели получили сообщение о пожаре, возникшем в подвальном помещении частного дома.

Как сообщили в ГСЧС, в подвале дома, где установлен твердотопливный котел, рядом с ним горели домашние вещи. Площадь возгорания составила 10 кв. м.

Огонь локализован уже в 15:38 и полностью ликвидировали в 15:50. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возникновения данного пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации котла на твердом топливе.