ФОТО: Два неопознанных трупа нашли в выгоревшей квартире в Пятихатках – ГСЧС

В ночь на 14 декабря сгорела квартира в жилой 9-ти этажке, пожарные обнаружили тела 2 погибших людей.
Вызов на тушение пожара в 9-этажном доме на ул. Академика Вальтера, 7 спасатели получили 14 декабря в 3:57.
На месте пожарные установили, что пожар происходил в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление.
Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела 2 погибших людей, личности которых устанавливаются.
Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировано 12 жителей.
Пожар был локализован в 6:30 и ликвидирован полностью в 6:57.
К работам по пожаротушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
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