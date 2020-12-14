14.12.2020 10:50

ФОТО: Два неопознанных трупа нашли в выгоревшей квартире в Пятихатках – ГСЧС

В ночь на 14 декабря сгорела квартира в жилой 9-ти этажке, пожарные обнаружили тела 2 погибших людей.



//kh.dsns.gov.ua

Вызов на тушение пожара в 9-этажном доме на ул. Академика Вальтера, 7 спасатели получили 14 декабря в 3:57.

На месте пожарные установили, что пожар происходил в квартире на 7-м этаже, где горели домашние вещи на площади 40 кв.м. В результате пожара образовалась сильное задымление.

Во время тушения огня в горящей квартире бойцы ГСЧС нашли тела 2 погибших людей, личности которых устанавливаются.

Из опасных задымленных зон на свежий воздух эвакуировано 12 жителей.



Пожар был локализован в 6:30 и ликвидирован полностью в 6:57.



К работам по пожаротушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.



Причина возникновения пожара устанавливается.