В скорой рассказали, сколько харьковчан пострадало от гололеда – СК

За выходные поступило 87 вызовов, 77 госпитализировали.
Об этом «Слобідському Краю» сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.
По его словам, в целом за двое суток "скорая" получила 87 обращений, связанных с различными травмами.
«Это значительный прирост, если брать среднесуточную ситуацию в период обычной зимы. Но если брать прошлогодний период гололеда, то эта цифра была на том же уровне», - рассказал директор Центра.
По его словам, большинство пострадавших обращались с растяжениями и ушибами. Также случались закрытые переломы вилочных и лучевых костей рук.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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