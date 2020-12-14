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14.12.2020  10:19   

В скорой рассказали, сколько харьковчан пострадало от гололеда – СК

За выходные поступило 87 вызовов, 77 госпитализировали.


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Об этом «Слобідському Краю» сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

По его словам, в целом за двое суток "скорая" получила 87 обращений, связанных с различными травмами.

«Это значительный прирост, если брать среднесуточную ситуацию в период обычной зимы. Но если брать прошлогодний период гололеда, то эта цифра была на том же уровне», - рассказал директор Центра.

По его словам, большинство пострадавших обращались с растяжениями и ушибами. Также случались закрытые переломы вилочных и лучевых костей рук.

Тэги:  травма, гололед, неотложка, харьков
 
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