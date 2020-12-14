Под Харьковом автомобиль слетел со скользкой дороги в кювет – ГСЧС

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.
ДТП произошло вечером 12 декабря вблизи с. Гавриловка, Барвенковского района.
Вв результате неблагоприятных погодных условий, автомобиль "Исузу" съехал с автодороги в кювет. Вызов на номер «101» поступил в 22:52.
Прибыв на место происшествия, спасатели путем буксировки вытащили из кювета автомобиль.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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