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14.12.2020  09:04   

Под Харьковом автомобиль слетел со скользкой дороги в кювет – ГСЧС

Погибших и травмированных в результате происшествия нет.


//kh.dsns.gov.ua

ДТП произошло вечером 12 декабря вблизи с. Гавриловка, Барвенковского района.

Вв результате неблагоприятных погодных условий, автомобиль "Исузу" съехал с автодороги в кювет. Вызов на номер «101» поступил в 22:52.

Прибыв на место происшествия, спасатели путем буксировки вытащили из кювета автомобиль.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дтп, харьков
 
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