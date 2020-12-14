14.12.2020 08:18

На ХТЗ маршрутка врезалась в столб: пострадала пассажирка – ГУНП

Авария произошла 12 декабря на автостанции на Московском проспекте.



// hk.npu.gov.ua

51-летний водитель автобуса «I-van» не справился с управлением и въехал в электроопору на территории автостанции.

В результате аварии 32-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Всего за сутки на Харьковщине произошло 113 ДТП, в результате 4 человека получили телесные повреждения. Погибших нет.