На ХТЗ маршрутка врезалась в столб: пострадала пассажирка – ГУНП

Авария произошла 12 декабря на автостанции на Московском проспекте.
51-летний водитель автобуса «I-van» не справился с управлением и въехал в электроопору на территории автостанции.
В результате аварии 32-летняя пассажирка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Всего за сутки на Харьковщине произошло 113 ДТП, в результате 4 человека получили телесные повреждения. Погибших нет.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается снег, после полудня - мелкий дождь со снегом, ближе к вечеру - мелкий снег.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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