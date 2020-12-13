13.12.2020 13:01

ФОТО: Ночью горела Змиевская ТЭС: пожарные рассказали, как ее тушили - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на Змиевской тепловой электрической станции.



//kh.dsns.gov.ua

13 декабря 2020 года в 01:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, которая возникла по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, с. Слободский, вул. Балаклейское шоссе,2, Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго», энергоблок №9 корпус Б.

К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, и 2-х на автодрабинах.

По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составила 50 кв.м.

В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08 : 36 . Пострадавших нет.

Причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.