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13.12.2020  13:01   

ФОТО: Ночью горела Змиевская ТЭС: пожарные рассказали, как ее тушили - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар на Змиевской тепловой электрической станции.


//kh.dsns.gov.ua
13 декабря 2020 года в 01:04 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, которая возникла по адресу: Харьковская область, Змиевской р-н, с. Слободский, вул. Балаклейское шоссе,2, Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго», энергоблок №9 корпус Б.
 
К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12-х отделений на автоцистернах, и 2-х на автодрабинах.
 
По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составила 50 кв.м.
 
В 03:45 огонь удалось взять под контроль и локализовать. Полная ликвидация пожара состоялась в 08 : 36 . Пострадавших нет.
 
Причина возникновения возгорания, обстоятельства и убытки, нанесенные огнем, устанавливаются.
 
 
 
Тэги:  пожар, тэс, харьков
 
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