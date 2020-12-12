ВИДЕО: На Одесской попали в групповое ДТП 4 маршрутки и пара легковушек - Telegram

В районе Одесской массовое ДТП из маршрутных такси и легковушек, - сообщается в соцсетях
На проспекте Гагарина в районе Одесской сегодня гололед не дал ни единого шанса маршруткам. Там произошло ДТП из нескольких маршрутных такси и легковых авто.
Харьковский телеграм-канал Автомобильный Харьков| СТО сообщает:
"На Одесской массовое ДТП из маршруток.Одна догнала другую, зацепив при этом легковушку. Третью развернуло, а четвертая получила под зад от ниссана жука "
По предварительным данным пострадавших нет. Пострадали лишь транспортные средства.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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