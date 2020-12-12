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12.12.2020  19:33   

ВИДЕО: На Одесской попали в групповое ДТП 4 маршрутки и пара легковушек - Telegram

В районе Одесской массовое ДТП из маршрутных такси и легковушек, - сообщается в соцсетях


Соцсети

На проспекте Гагарина в районе Одесской сегодня гололед не дал ни единого шанса маршруткам. Там произошло ДТП из нескольких маршрутных такси и легковых авто. 

Харьковский телеграм-канал Автомобильный Харьков| СТО сообщает: 

"На Одесской массовое ДТП из маршруток.Одна догнала другую, зацепив при этом легковушку. Третью развернуло, а четвертая получила под зад от ниссана жука "

По предварительным данным пострадавших нет. Пострадали лишь транспортные средства.

 

Тэги:  дтп, одесская, маршрутки, гагарина, харьков
 
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