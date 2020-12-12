12.12.2020 19:33

ВИДЕО: На Одесской попали в групповое ДТП 4 маршрутки и пара легковушек - Telegram

В районе Одесской массовое ДТП из маршрутных такси и легковушек, - сообщается в соцсетях



Соцсети

На проспекте Гагарина в районе Одесской сегодня гололед не дал ни единого шанса маршруткам. Там произошло ДТП из нескольких маршрутных такси и легковых авто.

Харьковский телеграм-канал Автомобильный Харьков| СТО сообщает:

"На Одесской массовое ДТП из маршруток.Одна догнала другую, зацепив при этом легковушку. Третью развернуло, а четвертая получила под зад от ниссана жука "

По предварительным данным пострадавших нет. Пострадали лишь транспортные средства.