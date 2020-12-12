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12.12.2020  19:12   

ВИДЕО: Харькове неизвестный зашел в магазин и унес ноутбук администратора - Соцсети

Об инциденте написали в одном из харьковских телеграм-каналов.


Кадр из видео

"Парнишка решил сделать себе подарок на Новый год и украл в PCshop (Сумская, 23) ноутбук. Если узнали его, пожалуйста, напишите нам.", - сообщается в публикации.

К публикации добавлено видео, в котором молодой человек заходит в магазин, и, видя, что администратор отсутствует на своем рабочем месте, забирает ноутбук со стола и оперативно ретируется.

Теперь похитителем ноутбука займутся правоохранительные органы.

Тэги:  ноутбук, кража, харьков, сумская
 
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