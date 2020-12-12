ВИДЕО: Харькове неизвестный зашел в магазин и унес ноутбук администратора - Соцсети

Об инциденте написали в одном из харьковских телеграм-каналов.
"Парнишка решил сделать себе подарок на Новый год и украл в PCshop (Сумская, 23) ноутбук. Если узнали его, пожалуйста, напишите нам.", - сообщается в публикации.
К публикации добавлено видео, в котором молодой человек заходит в магазин, и, видя, что администратор отсутствует на своем рабочем месте, забирает ноутбук со стола и оперативно ретируется.
Теперь похитителем ноутбука займутся правоохранительные органы.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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