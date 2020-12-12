12.12.2020 19:12

ВИДЕО: Харькове неизвестный зашел в магазин и унес ноутбук администратора - Соцсети

Об инциденте написали в одном из харьковских телеграм-каналов.



Кадр из видео

"Парнишка решил сделать себе подарок на Новый год и украл в PCshop (Сумская, 23) ноутбук. Если узнали его, пожалуйста, напишите нам.", - сообщается в публикации.

К публикации добавлено видео, в котором молодой человек заходит в магазин, и, видя, что администратор отсутствует на своем рабочем месте, забирает ноутбук со стола и оперативно ретируется.

Теперь похитителем ноутбука займутся правоохранительные органы.