12.12.2020 17:42

ВИДЕО: Масштабное ДТП из 10 авто произошло на Льва Ландау - Очевидцы

Очевидцы в харьковских телеграм-каналах сообщают о масштабном ДТП на мосту по проспекту Льва Ландау.



Соцсети

Как сообщают пользователи соцсетей сообщают что в ДТП на мосту по промпекту Льва Ландау столкнулись около 10 автомобилей. О пострадавших не сообщается.

Одно авто повисло на отбойнике.

Предварительной причиной могло стать несоблюдение скоростного режима в сложных погодных условиях.

По еще одной информации сообщается, что произошло 6 аварий с участием около 15 автомобилей. Полицейские сейчас максимально быстро оформляют и убирают авто с моста.

На дороге очень сколько! Будьте внимательны!