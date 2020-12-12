ВИДЕО: Масштабное ДТП из 10 авто произошло на Льва Ландау - Очевидцы

Очевидцы в харьковских телеграм-каналах сообщают о масштабном ДТП на мосту по проспекту Льва Ландау.
Как сообщают пользователи соцсетей сообщают что в ДТП на мосту по промпекту Льва Ландау столкнулись около 10 автомобилей. О пострадавших не сообщается.
Одно авто повисло на отбойнике.
Предварительной причиной могло стать несоблюдение скоростного режима в сложных погодных условиях.
По еще одной информации сообщается, что произошло 6 аварий с участием около 15 автомобилей. Полицейские сейчас максимально быстро оформляют и убирают авто с моста.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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