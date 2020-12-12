Главная Новости Криминал и происшествия ВИДЕО: Масштабное ДТП из 10 авто произошло на Льва Ландау - Очевидцы
12.12.2020  17:42   

ВИДЕО: Масштабное ДТП из 10 авто произошло на Льва Ландау - Очевидцы

Очевидцы в харьковских телеграм-каналах сообщают о масштабном ДТП на мосту по проспекту Льва Ландау.


Соцсети

Как сообщают пользователи соцсетей сообщают что в ДТП на мосту по промпекту Льва Ландау столкнулись около 10 автомобилей. О пострадавших не сообщается. 

Одно авто повисло на отбойнике.

Предварительной причиной могло стать несоблюдение скоростного режима в сложных погодных условиях.

По еще одной информации сообщается, что произошло 6 аварий с участием около 15 автомобилей. Полицейские сейчас максимально быстро оформляют и убирают авто с моста.

На дороге очень сколько! Будьте внимательны!

Тэги:  дтп, льва ландау мост, гололед
 
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