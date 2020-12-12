Главная Новости Криминал и происшествия Ударил кирпичом по голове напарника и угнал авто с мойки. За ночные покатушки ему теперь светит 12 лет - ГУНП
12.12.2020  16:12   

Ударил кирпичом по голове напарника и угнал авто с мойки. За ночные покатушки ему теперь светит 12 лет - ГУНП

Злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый мужчина. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.


Фото из открытых источников
Как сообщили в областном главке, ночью 11 декабря по Холодногорский отдел полиции обратился хозяина автомойки. Он сообщил, что работник его мойки угнал автомобиль «Toyota» и исчез.
 
Позже было установлено, что в 27-летний ранее судимый сотрудник автомойки ударил кирпичом по голове своего 31-летнего напарника, забрал у него ключи от авто, которое стояла на обслуживании, и уехал на ней в неизвестном направлении..
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили местонахождение злоумышленника и нашли авто. Автомобиль в технически исправном состоянии помещен на спецплощадку. Правонарушитель задержан. Ему грозит срок до 12 лет лишения свободы.
 
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. 
Источник:   ГУНП
 Тэги:  угон, автомойка, ударил кирпичом
 
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