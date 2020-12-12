12.12.2020 15:17

ФОТО: Житель Солоницевки с сообщником ограбил своего односельчанина - ГУНП

Злоумышленник вместе с подельником проникли в дом жителя Солоницевки и отобрали у него 30 000 гривен и документы на автомобиль.



ФОТО: Житель Солоницевки с сообщником ограбил своего односельчанина - ГУНП



Как сообщется , происшествие произошло 12 декабря в 3:37. Пострадавший рассказал, что в его квартиру воравлись двое неизвестных в черных масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшим свою барсетку с деньгами в сумме 30000 грн. и документами на собственный автомобиль. После совершения разбоя злоумышленники скрылись. После нападения пострадавший сразу обратился с заявлением о случившемся в Дергачевский отдел полиции.

По данному факту следователи сразу же открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день правоохранителями удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка.

Полицейские изъяли у него вещественные доказательства.

В настоящее время решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Местонахождение второго участника преступления устанавливается.