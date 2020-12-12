12.12.2020 15:17
ФОТО: Житель Солоницевки с сообщником ограбил своего односельчанина - ГУНП
Злоумышленник вместе с подельником проникли в дом жителя Солоницевки и отобрали у него 30 000 гривен и документы на автомобиль.
ФОТО: Житель Солоницевки с сообщником ограбил своего односельчанина - ГУНП
Как сообщется
, происшествие произошло 12 декабря в 3:37. Пострадавший рассказал, что в его квартиру воравлись двое неизвестных в черных масках и, угрожая ножом, потребовали деньги. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал нападавшим свою барсетку с деньгами в сумме 30000 грн. и документами на собственный автомобиль. После совершения разбоя злоумышленники скрылись. После нападения пострадавший сразу обратился с заявлением о случившемся в Дергачевский отдел полиции.
По данному факту следователи сразу же открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
В тот же день правоохранителями удалось задержать одного из нападавших. Им оказался 49-летний житель пгт. Солоницевка.
Полицейские изъяли у него вещественные доказательства.
В настоящее время решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Местонахождение второго участника преступления устанавливается.