12.12.2020 12:27

ФОТО: Короткое замыкание сети едва не уничтожило квартиру пятиэтажки - ГСЧС

Харьковские спасатели ликвидировали пожар в квартире Немышлянского района.



ГУ ГСЧС

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС, 11 декабря о 16:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого пятиэтажного дома на пр-т. Московский, 208/1.

На место происшествия оперативно выехали выехало 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на место, огнеборцы установили, что на четвертом этаже в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м.

Благодаря четким и слаженным действиям пожарных,в 16:55 огонь был локализован и в 18:13 полностью ликвидирован.

По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.