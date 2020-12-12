Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Короткое замыкание сети едва не уничтожило квартиру пятиэтажки - ГСЧС
12.12.2020  12:27   

ФОТО: Короткое замыкание сети едва не уничтожило квартиру пятиэтажки - ГСЧС

Харьковские спасатели ликвидировали пожар в квартире Немышлянского района.


ГУ ГСЧС
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ ГСЧС, 11 декабря о 16:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в одной из квартир жилого пятиэтажного дома на пр-т. Московский, 208/1.
 
На место происшествия оперативно выехали выехало 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 1 автолестница. Прибыв на место, огнеборцы установили, что на четвертом этаже в квартире горели домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м.
 
Благодаря четким и слаженным действиям пожарных,в 16:55 огонь был локализован и в 18:13 полностью ликвидирован.
 
По предварительным данным причиной пожара могло стать короткое замыкание электросети.
 
Тэги:  пожар, короткое замыкание сети, мчс, пожарные, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.12 Криминал и происшествия ФОТО: Ночью горела Змиевская ТЭС: пожарные рассказали, как ее тушили - ГСЧС 11.12 Криминал и происшествия В Харькове из огня вытащили 61-летнего мужчину - ГСЧС 11.12 Криминал и происшествия ФОТО: Пожар в квартире пенсионеров: женщина погибла, муж в ожоговом центре – ГСЧС
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 