ВИДЕО: На Холодной горе активизировались "автосканеристы", ворующие личные вещи харьковчан - Очевидцы

Очевидцы сообщают, что на у рынка на Холодной горе активизировались "сканеристы"
В соцсетях опубликовали видео, в котором злоумышленники с помощью "сканеров" считывают код сигнализации авто.
Двое сопровождают водителя на рынок, а третий снимает сигнализацию и обносит салон авто жертвы.
От редакции же мы просим всех автолюбителей быть предельно бдительными и осторожным, не оставлять ценные вещи в салоне авто.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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