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12.12.2020  10:26   

ВИДЕО: На Холодной горе активизировались "автосканеристы", ворующие личные вещи харьковчан - Очевидцы

Очевидцы сообщают, что на у рынка на Холодной горе активизировались "сканеристы"


Кадр из видео

В соцсетях опубликовали видео, в котором злоумышленники с помощью "сканеров" считывают код сигнализации авто.

Двое сопровождают водителя на рынок, а третий снимает сигнализацию и обносит салон авто жертвы.

От редакции же мы просим всех автолюбителей быть предельно бдительными и осторожным, не оставлять ценные вещи в салоне авто.

Тэги:  авто, кража, сканер, холодная гора, харьков
 
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