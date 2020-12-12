12.12.2020 10:26

ВИДЕО: На Холодной горе активизировались "автосканеристы", ворующие личные вещи харьковчан - Очевидцы

Очевидцы сообщают, что на у рынка на Холодной горе активизировались "сканеристы"



Кадр из видео

В соцсетях опубликовали видео, в котором злоумышленники с помощью "сканеров" считывают код сигнализации авто.

Двое сопровождают водителя на рынок, а третий снимает сигнализацию и обносит салон авто жертвы.

От редакции же мы просим всех автолюбителей быть предельно бдительными и осторожным, не оставлять ценные вещи в салоне авто.