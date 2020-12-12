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12.12.2020  09:47   

ФОТО: Гуляла с собакой в лесу - нашла 6 артснарядов в копанке - ГСЧС

Пиротехники ГСЧС Харьковщины за сутки обезвредили 7 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны


ГСЧС
11 декабря пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области проводила работы по обезвреживанию, обнаруженных на территории Харьковской области взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Разминирование провели в Основянском и Холодногорском районах города Харькова. Всего было уничтожено 7 артснарядов разного калибра.
 
Наибольшее количество боеприпасов была обнаружена в лесной полосе возле поселка Жихарь.
Прогуливаясь с собакой по лесу гражданка обнаружила подозрительные предметы и сообщила спасателям.  В ходе осмотра было идентифицировано 6 артиллерийских снаряда диаметром 150 мм.
 
Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  мчс, гсчс, пиротехники, артснаряды, разминирование
 
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