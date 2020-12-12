12.12.2020 09:47

ФОТО: Гуляла с собакой в лесу - нашла 6 артснарядов в копанке - ГСЧС

Пиротехники ГСЧС Харьковщины за сутки обезвредили 7 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны



ГСЧС

11 декабря пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области проводила работы по обезвреживанию, обнаруженных на территории Харьковской области взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Разминирование провели в Основянском и Холодногорском районах города Харькова. Всего было уничтожено 7 артснарядов разного калибра.

Наибольшее количество боеприпасов была обнаружена в лесной полосе возле поселка Жихарь.

Прогуливаясь с собакой по лесу гражданка обнаружила подозрительные предметы и сообщила спасателям. В ходе осмотра было идентифицировано 6 артиллерийских снаряда диаметром 150 мм.

Все взрывоопасные находки обезврежены на специальных взрывных площадках. Пострадавших нет.