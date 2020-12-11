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11.12.2020  16:33   

В Харькове из огня вытащили 61-летнего мужчину - ГСЧС

В Киевском районе Харькова сегодня произошел пожар в одной из многоэтажек.


ГУ ГСЧС
Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 11 декабря в 13:44 на диспетчерский пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в двенадцати этажном жилом доме по адресу пр-т Жуковского, 5.
 
К месту происшествия оперативно выехало 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. По прибытию на место пожарных было установлено, что горит коридор и комната трехкомнатной квартиры на 10-м этаже многоэтажки.
 
Площадь пожара составила около 40 кв.м. Во время тушения пожара пожарными было спасено мужчины 1959 г.р., владельца квартиры где произошел пожар. Также эвакуировали еще 6 жителей верхних этажей дома.
 
В 14:07 пожар был локализован, а в 14:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, мчс, харьков, проспект жуковского, спасли человека
 
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