11.12.2020 16:33

В Харькове из огня вытащили 61-летнего мужчину - ГСЧС

В Киевском районе Харькова сегодня произошел пожар в одной из многоэтажек.



ГУ ГСЧС

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 11 декабря в 13:44 на диспетчерский пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в двенадцати этажном жилом доме по адресу пр-т Жуковского, 5.

К месту происшествия оперативно выехало 3 отделения службы спасения на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. По прибытию на место пожарных было установлено, что горит коридор и комната трехкомнатной квартиры на 10-м этаже многоэтажки.

Площадь пожара составила около 40 кв.м. Во время тушения пожара пожарными было спасено мужчины 1959 г.р., владельца квартиры где произошел пожар. Также эвакуировали еще 6 жителей верхних этажей дома.

В 14:07 пожар был локализован, а в 14:52 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.