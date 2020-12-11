В Харькове из огня вытащили 61-летнего мужчину - ГСЧС

В Киевском районе Харькова сегодня произошел пожар в одной из многоэтажек.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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