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11.12.2020  16:19   

Ограбил и изнасиловал пенсионерку: рецидивисту сообщено о подозрении - Прокуратура

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.


//khar.gp.gov.ua
Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении мужчине по факту разбоя и изнасилования, совершенных повторно (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 152 УК Украины).
 
По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, досудебным расследованием установлено, что утром 9 декабря 72-летняя женщина шла на работу мимо жилых домов.
 
К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и завладел ее личными вещами.
 
Правоохранители установили и задержали злоумышленника по горячим следам.
 
Им оказался ранее судимый мужчина, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленного убийства, разбоя и изнасилования.
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Досудебное расследование осуществляют следователи Слободского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – отдел уголовной полиции Слободского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
 
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.
Тэги:  ограбление, изнасилование, харьков
 
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