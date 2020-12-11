11.12.2020 16:19

Ограбил и изнасиловал пенсионерку: рецидивисту сообщено о подозрении - Прокуратура

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.



//khar.gp.gov.ua

Под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении мужчине по факту разбоя и изнасилования, совершенных повторно (ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 152 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, досудебным расследованием установлено, что утром 9 декабря 72-летняя женщина шла на работу мимо жилых домов.

К ней подошел 31-летний мужчина, ударил по голове, затащил в подвал жилого дома, изнасиловал и завладел ее личными вещами.

Правоохранители установили и задержали злоумышленника по горячим следам.

Им оказался ранее судимый мужчина, который несколько месяцев назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение умышленного убийства, разбоя и изнасилования.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляют следователи Слободского отдела полиции ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение – отдел уголовной полиции Слободского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.