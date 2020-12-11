Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Ушла и пропала 93-летняя бабушка - Telegram
11.12.2020  15:43   

Внимание! Ушла и пропала 93-летняя бабушка - Telegram

Женщина - после инсульта и нуждается в медпомощи.


Внимание! Ушла и пропала 93-летняя бабушка - Telegram

На Телеграмм-канале ХХ размещено обращение за помощью в поиске 93-летней Евгении Егоровны Струковой.

Женщина вышла из дома и пропала.

  

Тэги:  пропала бабушка, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.06 Криминал и происшествия Внимание! Пропала бабушка с рассеянным склерозом (ФОТО) 27.05 Криминал и происшествия Внимание! Пропала бабушка, страдающая потерей памяти (ФОТО) 27.09 Криминал и происшествия Внимание! Ушла из больницы и пропала бабушка (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 