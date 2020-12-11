Главная Новости Криминал и происшествия Спугнула сигнализация. Домушника-неудачника застали на окне квартиры - ГУНП
11.12.2020  14:30   

Спугнула сигнализация. Домушника-неудачника застали на окне квартиры - ГУНП

Поживиться в чужой квартире ему помешала сигнализация, которая сработала сразу после проникновения злоумышленника в жилье.


Фото из открытых источников
По сообщению правоохранителей, 10 декабря, в 12:42 27-летний мужчина проходил мимо дома по улице Динамовской и увидел гражданина, который находился на окне. Его поведение показалось заявителю подозрительной, поэтому он сразу позвонил в полицию.
 
Предварительно установлено, что злоумышленник проник в квартиру на втором этаже. Но как только сработала сигнализация, он попытался покинуть квартиру через окно.
 
Работники полиции на месте задержали мужчину. Правонарушителем оказался 31-летний безработный харьковчанин.
 
Следственным Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.
 
Решается вопрос о сообщение мужу о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  полиция, харьков, кража, домушник
 
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