11.12.2020 13:31

Угостил хозяина молотком: подробности пьянки под Харьковом – ГУНП

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не убил знакомого.



// hk.npu.gov.ua

8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в харьковскую больницу с телесными повреждениями доставили 48-летнего жителя Дергачевского района.



Полицейские установили, что в пгт Казачья Лопань пострадавший с 61-летним знакомым распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате гость нанес мужчине несколько ударов молотком. доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.



