Угостил хозяина молотком: подробности пьянки под Харьковом – ГУНП

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не убил знакомого.
8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в харьковскую больницу с телесными повреждениями доставили 48-летнего жителя Дергачевского района.
Полицейские установили, что в пгт Казачья Лопань пострадавший с 61-летним знакомым распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате гость нанес мужчине несколько ударов молотком. доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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