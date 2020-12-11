Главная Новости Криминал и происшествия Угостил хозяина молотком: подробности пьянки под Харьковом – ГУНП
11.12.2020  13:31   

Угостил хозяина молотком: подробности пьянки под Харьковом – ГУНП

На Харьковщине полицейские задержали мужчину, который едва не убил знакомого.


// hk.npu.gov.ua

8 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в харьковскую больницу с телесными повреждениями доставили 48-летнего жителя Дергачевского района.

Полицейские установили, что в пгт Казачья Лопань пострадавший с 61-летним знакомым распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора. В результате гость нанес мужчине несколько ударов молотком. доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья тяжелое.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  молоток, драка, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Криминал и происшествия Во время пьяной ссоры зрелый харьковчанин до смерти забил жену 08.02 Криминал и происшествия У выходцев из северной Африки в кафе отобрали мобильник, деньги – и раздели 29.08 Криминал и происшествия В Харькове задержан грабитель, напавший на соседку с молотком (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 